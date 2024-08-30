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Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini, parke taşıyla döverek öldürdü

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#Adana#Yumurtalık#Kadın Cinayeti
Adanada sokak ortasında vahşet Eşini, parke taşıyla döverek öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 10:45

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Murat Dürüst (55), evi terk eden eşi Ayşe Dürüst'ü (52) sokak ortasında parke taşı ile darbetti. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan kadın, kurtarılamadı. Çevredekilerin linç girişimde bulunduğu Murat Dürüst, polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, 28 Ağustos'ta akşam saatlerinde Dervişiye Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Murat Dürüst, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evini terk eden eşi 2 çocuk annesi Ayşe Dürüst ile sokak ortasında karşılaştı. Çift arasında evi terk etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Dürüst, kaldırımdan aldığı parke taşı ile eşine vurmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi ile eşinin saldırılarından kurtarılan kadın için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Çevredekilerin linç girişimde bulunduğu Murat Dürüst, polis tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Başına aldığı darbelerde ağır yaralanan Ayşe Dürüst, Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ayşe Dürüst, dün akşam hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, Murat Dürüst gözaltına alındı. Murat Dürüst, ifadesinde, eşiyle kısa süre önce anlaşamadıkları için ayrıldıklarını, kendisine nerede olduğunu sorduğunu ancak yalan söylediğini, yolda karşılaşınca tartışıp, yerden aldığı taşla başına vurduğunu belirtti. Murat Dürüst, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

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#Adana#Yumurtalık#Kadın Cinayeti

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