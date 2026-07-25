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Adana'da sokak ortasında vahşet! 24 yaşındaki Reyhan Acar, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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#Adana#Seyhan#Kadın Cinayeti
Adanada sokak ortasında vahşet 24 yaşındaki Reyhan Acar, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 07:33

Adana’nın Seyhan ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Reyhan Acar, hayatını kaybetti. Polis, kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Gülbahçesi Mahallesi 13362 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Reyhan Acar, sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Acar, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adanada sokak ortasında vahşet 24 yaşındaki Reyhan Acar, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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#Adana#Seyhan#Kadın Cinayeti

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