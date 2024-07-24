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Adana'da sokak ortasında şaşkına çeviren görüntü! Ortalığı birbirine kattı

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#Adana#Polis#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 12:33

Adana'da bir kişi sokak ortasında ortalığı birbirine kattı. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen kişi polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kadın kullandığı uyuşturucu madde etkisiyle dışarıya çıktı. Sokakta bağırıp çağırmaya başladı. Bir kamyonetin üzerine çıkan madde bağımlısı kadın dakikalarca zıplayıp araca zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ismi öğrenilemeyen kadın ile dakikalarca konuşarak ikna etmeye çalıştı. Kadın daha sonra polis nezaretinde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kamyoneti zarar gören adam kadından şikayetçi olmadı.

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#Adana#Polis#Uyuşturucu

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