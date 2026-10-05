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Adana'da sokak ortasında kapkaç: Çantasını gasbeden hırsızın peşinden böyle koştu

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#Adana#Kapkaç#Hırsızlık
Adanada sokak ortasında kapkaç: Çantasını gasbeden hırsızın peşinden böyle koştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 10:05

Adana, Seyhan ilçesinde dalgınlığından faydalandığı kadının çantasını alıp sokak başında bekleyen motosiklete binen şüpheli, izini kaybettirdi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olay sonrası motosiklet sürücüsü tutuklandı.

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Olay, 5 Eylül'de saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süre çevreyi gözetleyen Mehmet Nur C., bu sırada kaldırımda bekleyen Suriyeli Safe N. isimli kadının arkasından yaklaştı.

Adanada sokak ortasında kapkaç: Çantasını gasbeden hırsızın peşinden böyle koştu

Dalgınlığından faydalandığı kadının elindeki, içinde 2 bin 300 lira ile cep telefonu bulunan çantayı gasbeden şüpheli, koşarak kaçtı. Bağırarak çevredekilerden yardım isteyen Safe N., şüphelinin peşinden koştu ancak Mehmet Nur C., sokakta kendisini bekleyen Mehmet Ökmen'in motosikletine binip, kaçtı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Adanada sokak ortasında kapkaç: Çantasını gasbeden hırsızın peşinden böyle koştu

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KAMERADAN TESPİT EDİLİP, YAKALANDI

Olayın ardından durumu polise bildiren Safe N.’nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere baskın yapan polis, şüphelilerden Mehmet Ökmen'i gözaltına aldı.

Adanada sokak ortasında kapkaç: Çantasını gasbeden hırsızın peşinden böyle koştu

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ ARANIYOR

Emniyete götürülen Mehmet Ökmen, ifadesinde, "Mehmet, bir emanet alacağını söyleyip, onu eve bırakmamı istedi. Sonra koşarak motosikletime bindi. Ne olduğunu anlamadım. Benim olayla bir ilgim yok" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ökmen, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mehmet Nur C.'yi ise yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

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#Adana#Kapkaç#Hırsızlık

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