Adana'da sokak ortasında kadına şiddet! Yengesine tekme ve yumrukla saldırdı

Haberin Devamı

Olay, 29 Mart günü saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan kayınbirader, yengesi Tuba Y. ile karşılaştı. Kayınbirader, cezaevindeki eşini ziyaret etmediği iddiasıyla Tuba Y.'yi tekme ve yumrukla darbetti. Bu anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, Tuba Y. ile kayınbiraderi olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tuba Y.’ye ulaştı. Emniyete götürülen Tuba Y.’nin, kayınbiraderinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı