Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da sokak ortasında kadına şiddet! Yengesine tekme ve yumrukla saldırdı

#Adana#Seyhan#Kadına Şiddet
Adanada sokak ortasında kadına şiddet Yengesine tekme ve yumrukla saldırdı

Adana’da Tuba Y. (31), cezaevindeki eşini ziyaret etmediği iddiasıyla kayınbiraderi tarafından sokak ortasında tekme ve yumrukla darbedildi. Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, Tuba Y.’nin kayınbiraderinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, 29 Mart günü saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan kayınbirader, yengesi Tuba Y. ile karşılaştı. Kayınbirader, cezaevindeki eşini ziyaret etmediği iddiasıyla Tuba Y.'yi tekme ve yumrukla darbetti. Bu anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Adanada sokak ortasında kadına şiddet Yengesine tekme ve yumrukla saldırdı

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, Tuba Y. ile kayınbiraderi olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tuba Y.’ye ulaştı. Emniyete götürülen Tuba Y.’nin, kayınbiraderinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Edirnedeki aile katliamında cinayet şüphelisini, ayakkabı izi ve takma dişi ele verdiEdirne'deki aile katliamında cinayet şüphelisini, ayakkabı izi ve takma dişi ele verdiHaberi görüntüle

Adanada sokak ortasında kadına şiddet Yengesine tekme ve yumrukla saldırdı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Seyhan#Kadına Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar: Garantör ülkelerden biri olabiliriz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Garantör ülkelerden biri olabiliriz

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çöl tozu uyarısı: Bu grup için ölüm tehdidi var İşte etkili olacağı bölgeler

'Çöl tozu' uyarısı: Bu grup için ölüm tehdidi var! İşte etkili olacağı bölgeler

#İstanbul
Türkiyenin diplomasi zaferi dünya basınında Müthiş geri dönüş...

Türkiye'nin diplomasi zaferi dünya basınında! Müthiş geri dönüş...

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar: Garantör ülkelerden biri olabiliriz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Garantör ülkelerden biri olabiliriz

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çöl tozu uyarısı: Bu grup için ölüm tehdidi var İşte etkili olacağı bölgeler

'Çöl tozu' uyarısı: Bu grup için ölüm tehdidi var! İşte etkili olacağı bölgeler

#İstanbul
Türkiyenin diplomasi zaferi dünya basınında Müthiş geri dönüş...

Türkiye'nin diplomasi zaferi dünya basınında! Müthiş geri dönüş...

#Ukrayna Savaşı