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ADANA (AA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 7 kişiye para cezası uygulandı

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Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 7 kişiye para cezası uygulandı
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Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik, Turgut Özal Bulvarı'nda denetleme yaptı.
Ekipler, ticari takside yolcu konumundaki kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uyguladı.
Denetimlerini sürdüren ekipler, kısıtlamaları ihlal ettiği tespit edilen 6 kişiye daha ceza yazdı.

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