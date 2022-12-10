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Adana’da, ‘Silindir Operasyonu’na 6 tutuklama

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#Adana#Silindir Operasyonu#Tutuklama
Adana’da, ‘Silindir Operasyonu’na 6 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 09:46

Adana’da ‘Silindir Operasyonu’ kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Şüphelilerin, paraya ihtiyacı olup, bankadan kredi çekemeyen kişileri ağlarına düşürdükleri, yüzde 10 faizle borç verdikleri, ödeme yapmayanları da tehdit ettikleri ortaya çıktı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde 50 ilde suç örgütlerine yönelik 6 Aralık günü ‘Silindir’ adı verilen operasyon başlattı. Bu kapsamda Adana’da 21 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda; ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘tefecilik’ suçları işledikleri belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin akraba olduğu, paraya ihtiyacı olup, bankadan kredi çekemeyen kişileri ağlarına düşürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, mağdurlara boş senet imzalatıp, yüzde 10 faizle borç para verdikleri, ödemeyenleri de tehdit ettikleri ifade edildi. Mağdurların borçlarını ödedikleri halde senetlerini geri alamadıkları belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartı, 2’si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

 

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#Adana#Silindir Operasyonu#Tutuklama

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