Adana'da silikon maskeli saldırgan dehşeti: Anne ile oğluna kurşun yağdırdılar: 'Bizi katletmeye gelmişlerdi'

Haberin Devamı

Olay, 25 Mart’ta Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Coşkun ailesinin oturduğu tek katlı eve gelen ve yüzlerinde silikon maskesi bulunan 4 saldırgan, kapıyı kırarak içeri girdikten sonra iddiaya göre “Polis, yere yatın” diye bağırdı. Ardından saldırganlar tabancalarla evdeki anne ve 2 oğluna rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Münire Coşkun ile oğlu Yusuf Coşkun’a isabet ederken, büyük oğlu F.C. ise camdan atlayarak kurtuldu. Anne ile oğlunun ağır yaralandığı olayın ardından saldırganlar koşarak uzaklaştı. F.C.’nin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Münire ve Yusuf Coşkun, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyat edildi.

SİLİKON MASKELİ SALDIRGANLAR

Haberin Devamı

Yoğun bakımda tedavi gören Münire ve Yusuf Coşkun taburcu edildi. Coşkun ailesinin çocuklarına tetikçilik yaptırmak istediği iddia edilen şüpheliler tarafından saldırının gerçekleştirilmiş olabileceği belirtilirken, polis, saldırganların kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay günü yaşadıklarını anlatan Münire Coşkun, “Çocuklarımla uyuduğum sırada kapıdan ses geldi. Kapıyı oğlum araladı. ‘Polisiz’ demeye kalmadan ateş etmeye başladılar. Oğlum ‘kaç’ diye bağırdı. Oğlum pencereden atladı. Ben de 7 yaşındaki küçük çocuğumu pencereden çıkarmaya çalışırken sırtıma bir mermi isabet etti. Döndüğüm sırada karnıma da kurşun isabet etti. Karnımdan vurulunca öleceğimi düşünüp, dua ettim. Daha sonra çocuğumun üzerine düştüğüm sırada koluma bir mermi daha isabet etti, ardından bir kurşun daha geldi” dedi.

‘CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHDİT ALTINDA’

Korkarak yaşadığını belirten Coşkun, yetkililerden şüphelilerin yakalanmasını talep etti. Coşkun, “Bu caniler resmen bizi katletmeye gelmiş. Can güvenliğimiz hala tehdit altında, sürekli oğlumu tehdit ediyorlar. Şikayetçi olduk, buna rağmen polis ekiplerine sürekli asılsız ihbarlarda bulunuyorlar. Korkarak yaşıyoruz. Son 2 yıldır sabahlara kadar uyuyamıyoruz, nöbet tutarak ancak dinlenebiliyoruz. Çocuklarım lavaboya giderken peşlerinden gidiyorum, dışarı çıktıklarında arkalarından ayrılmıyorum. Bu kadarını yapabileceklerini bilmiyordum. Evimize gelip kadına ve çocuğa silah sıkacaklarını hiç düşünmedim. Saldırganlar oğlumu yanlarına almak istedi. Sanal medyada, eve gelip bazı kişilere küfretmesini istediler. Biz kabul etmeyince aramızda husumet başladı” dedi.

Haberin Devamı

Olay günü bacaklarından vurulduktan sonra ağır ameliyatlar geçirdiğini aktaran Yusuf Coşkun, “Silahlı saldırı sırasında evde yatıyordum. Beşinci merminin isabet etmesinin ardından ayağa kalktım, ne olduğunu anlayamadım. O sırada annemi yerde yatarken gördüm. Gözümü hastanede açtım. Şüpheliler maskeliydi, hiçbir anlam veremedim. İki hafta boyunca yoğun bakımda kaldım. İki kez ağır ameliyat geçirdim. Bacağıma 7 kurşun isabet etti, paramparça oldu. Sırtımda da bir kurşun var, onun için de ameliyat olacağım” diye konuştu.

‘MOLOTOFKOKTEYLİ ATTILAR’

Şüphelilerin daha önce kendilerini tehdit ettiğini ve evlerine saldırı düzenlediğini belirten Coşkun, “Daha önce bu kişiler, abim motosiklet üzerindeyken üzerine bir şarjör mermi boşalttı ancak isabet etmedi. Ardından evimize gelerek molotofkokteyli attılar. Her defasında bizi tehdit ettiler. Kendilerinden şikayetçi olduk ancak evimize gidemiyoruz. Olaydan sonra da sanal medyada yaptıkları yorumlarla tehditlerini sürdürdüler. Yetkililerden bu kişilerin yakalanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.