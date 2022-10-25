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Adana'da silahlı suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı

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#Adana#Suç Örgütü#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 09:35

Adana'da polis ekiplerince silahlı suç örgütüne üye olduğu tespit edilen 31 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Diğer 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Seyhan ilçesinde çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olduğu belirlenen 31 kişinin ‘Nitelikli yağma’, ‘Kasten yaralama’, ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma’, ‘Silah ve mühimmat ticareti yapma’ gibi suçlara karıştıkları tespit edildi.

14 ayrı olaya karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik kentte 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adanada silahlı suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı

Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 12 adet 9 milimetre çaplı mermi, 70 uyuşturucu hap ve terazi ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı. Polisin, diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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#Adana#Suç Örgütü#Operasyon

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