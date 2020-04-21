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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2020 - 11:57,Son Güncelleme:

Adana'da silahlı saldırı şüphelileri yakalandı

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Adana'da silahlı saldırı şüphelileri yakalandı
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ADANA'da alacak-verecek tartışması yaşadıkları Beytullah P.'yi (42) takip ederek silahla yaralayan 4 kişi, yakalandı.

Olay, 16 Nisan'da Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi Çatalan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Beytullah P.'ye bir otomobilden ateş açıldı. Ayaklarından yaralanan Beytullah P., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobilin plakasını güvenlik kameralarından tespit etti. Şüpheliler Oğuz E. (36) Paşa Ahmet S. (42) Tayfur N. (38) ve Ertan O.'yu (42) gözaltına aldı. Saldırıda kullanılan tabanca ise ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Şüphelilerden Ertan O., alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları Beytullah P.'yi takip ederek yaraladıklarını söyledi.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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