Adana’da silahlı kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı

Haberin Devamı

Olay, dün gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI, YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Tarafların tabancayla ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan restoran işletmecisi Ergün Karakaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.