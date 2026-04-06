Adana’da silahlı kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 10:54

Adana’da alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI, YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Tarafların tabancayla ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan restoran işletmecisi Ergün Karakaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
