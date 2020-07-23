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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 19:12,Son Güncelleme:

Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı

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Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Adana'da Hasan Ç. (21) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan komşusu, av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda Hasan Ç. ile yoldan geçen 3 aylık hamile Fatoş P. (26) yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 gün önce Hasan Ç. ile aynı mahallede oturan ismi açıklanmayan komşusu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bugün de sokakta karşılaşan taraflar yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine komşusu tarafından av tüfeğiyle ateş açılan Hasan Ç. ile yoldan geçen 3 aylık Fatoş P. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri,  yaralıları tedavi için hastaneye götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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