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AA
Haber Giriş: 24.10.2020 - 00:46 | Son Güncelleme:

Adana'da silah sesleri! 1 yaralı

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Adana'da silah sesleri! 1 yaralı
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

İddiaya göre merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki bir restoranda, Meltem A. (33), ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı ve onun annesiyle tartışıp kavga etti.

Daha sonra restoran dışarısına çıkan Meltem A'ya kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile ateş edildi.

Ayağından yaralanan Meltem A. 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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