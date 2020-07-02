Adana’da silah kaçakçılarına operasyonuna 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 27 Haziran günü belirlenen adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 102 değişik çaplarda mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 15 kılavuz uç, 6 spiral uç, 3 icra yayı ve silah temizleme spreyi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen adları açıklanmayan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.