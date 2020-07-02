MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana’da silah kaçakçılarına operasyonuna 1 tutuklama
GeriGündem Adana’da silah kaçakçılarına operasyonuna 1 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 02.07.2020 - 09:40,Son Güncelleme:

Adana’da silah kaçakçılarına operasyonuna 1 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana’da silah kaçakçılarına operasyonuna 1 tutuklama
Abone Olgoogle-news

ADANA’da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 27 Haziran günü belirlenen adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 102 değişik çaplarda mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 15 kılavuz uç, 6 spiral uç, 3 icra yayı ve silah temizleme spreyi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen adları açıklanmayan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle