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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 01.05.2020 - 10:23,Son Güncelleme:

Adana'da silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı

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Adana'da silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı
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ADANA'da, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, ruhsatsız 4 tabanca ve 8 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarafından düzenlenen operasyonda 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı av tüfeği, 3 balistik yelek, 143 kartuş, 88 fişek,1 silah dürbün aparatı ile 42 kök Hint keneviri, 8 uyuşturucu hap, 20 gram esrar ve 2 bıçak ele geçirildi. 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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