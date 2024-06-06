Adana’da sıcak hava etkisini artırdı: Ttermometreler 45 dereceyi gösterdi

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Ayın ilk gününden itibaren Çukurova'da görülen sıcak hava, etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde termometreler 45 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar, parklardaki ağaçların gölgesine geçti. Parka gelen çocuklar ise sıcağın etkisinden kurtulmak için süs havuzlarına girip serinledi. Bazı kişiler, gölgelik alanlarda oturup dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da parktaki çeşmelerde serinlemeye çalıştı.

Arkadaşlarıyla Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'na gelen Derin Su Köroğlu, sıcağın bünyesinde şok etkisi yaptığını belirterek, "Hissedilen sıcaklık 50 derece vardır. Yolda yürürken 2 dakikada adeta suyum çıktı. Evden çıkmamak lazım ama işte çıkmak zorunda kalıyoruz. İlerleyen günlerde başka bir kente gitmeyi düşünüyorum. Kalanlara da tavsiyem evde klimalı odadan çıkmamaları" dedi.

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Parktaki çeşmede başını yıkayan Seyfettin Aygan ise "Banyodan çıkıyoruz, anında terliyoruz ama Adanalı olarak alıştık. 50'yi geçse yine gitmem. Gerçek Adanalı burayı bırakamaz" diye konuştu.