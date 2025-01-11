×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da Sevgi Adası'nda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Sevgi Adası#Yavru Köpek
Adanada Sevgi Adasında mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 10:03

Adana'da polis ekipleri, Seyhan Baraj Gölü'ndeki Sevgi Adası'nda mahsur kalan 6 yavru köpeği, botla bölgeye ulaşıp, kurtardı.

Haberin Devamı

Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda gezintiye çıkanlar, Seyhan Baraj Gölü'ndeki Sevgi Adası'nda mahsur kalan yavru köpekleri görünce durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, göldeki su seviyesinin yükselmesi ile bağlantı yolu sular altında kalan adaya ulaşamadı.

Destek istenmesiyle Sualtı Grup Amirliği ekipleri de bölgeye geldi. Botla adaya ulaşan ekipler, 6 yavru köpeği kurtarıp, kıyıya çıkardı. Kontrolün ardından yavru köpekler, Çukurova Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Köpeklerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Sevgi Adası#Yavru Köpek

BAKMADAN GEÇME!