Adana'da semt pazarında hırsızlık! Polisten kaçamadı

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Seyhan ilçesindeki semt pazarlarına alışveriş bahanesiyle giden Aynur G., tanınmamak için çarşaf giyerek farklı tarihlerde 3 kadının çantalarından 2 cumhuriyet altını, 5 ziynet eşyası, cep telefonu ile 3 bin 500 lirayı çalıp, kaçtı.
Olayların meydana geldiği semt pazarının bulunduğu bölgede önlem alan polis, Aynur G.'yi keşif yaptığı sırada yakaladı. Emniyete götürülen Aynur G.'nin, 2 ayrı 'Yankesicilik' suçundan daha arandığı tespit edildi. Sorgusunda, yankesicilik yapmadığını öne süren Aynur G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.