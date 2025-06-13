Adana'da semt pazarında hırsızlık! Polisten kaçamadı

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Seyhan ilçesindeki semt pazarlarına alışveriş bahanesiyle giden Aynur G., tanınmamak için çarşaf giyerek farklı tarihlerde 3 kadının çantalarından 2 cumhuriyet altını, 5 ziynet eşyası, cep telefonu ile 3 bin 500 lirayı çalıp, kaçtı.

Mağdur kadınların ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kucağında bebeğiyle hırsızlık yapan şüphelinin kimliğini tespit etti.

Olayların meydana geldiği semt pazarının bulunduğu bölgede önlem alan polis, Aynur G.'yi keşif yaptığı sırada yakaladı. Emniyete götürülen Aynur G.'nin, 2 ayrı 'Yankesicilik' suçundan daha arandığı tespit edildi. Sorgusunda, yankesicilik yapmadığını öne süren Aynur G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.