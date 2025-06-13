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Adana'da semt pazarında hırsızlık! Polisten kaçamadı

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#Adana#Hırsızlık#Polis Operasyonu
Adanada semt pazarında hırsızlık Polisten kaçamadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 10:52

Adana'da tanınmamak için çarşaf giyen Aynur G. (32), kucağında bebeğiyle gittiği semt pazarlarındaki 3 kadının çantalarından 2 cumhuriyet altını, 5 ziynet eşyası, cep telefonu ile 3 bin 500 lirayı çaldı. Polis, önlem aldığı semt pazarında Aynur G.'yi keşif yaparken yakaladı.

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Seyhan ilçesindeki semt pazarlarına alışveriş bahanesiyle giden Aynur G., tanınmamak için çarşaf giyerek farklı tarihlerde 3 kadının çantalarından 2 cumhuriyet altını, 5 ziynet eşyası, cep telefonu ile 3 bin 500 lirayı çalıp, kaçtı.

Adanada semt pazarında hırsızlık Polisten kaçamadı
Mağdur kadınların ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kucağında bebeğiyle hırsızlık yapan şüphelinin kimliğini tespit etti.

Olayların meydana geldiği semt pazarının bulunduğu bölgede önlem alan polis, Aynur G.'yi keşif yaptığı sırada yakaladı. Emniyete götürülen Aynur G.'nin, 2 ayrı 'Yankesicilik' suçundan daha arandığı tespit edildi. Sorgusunda, yankesicilik yapmadığını öne süren Aynur G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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#Adana#Hırsızlık#Polis Operasyonu

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