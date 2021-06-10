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Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana), (DHA)-
Haber Giriş: 10.06.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

Adana'da sel sonrası vatandaşlar bölgeye akın etti! Kova kova topladılar

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Adana'nın Kozan ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sele döndü. Sel nedeniyle birçok tarla ve bahçe yağıştan zarar görürken balık üretim tesislerinde havuzlarda yetiştirilen balıklar taşan suyun akıntısına kapılarak sürüklendi. Balıkları toplamak isteyen vatandaşlar, bölgeye akın etti.

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  • Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar
  • Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar
  • Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar
  • Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlçeye bağlı Acarmantaş Mahallesi’nde dün saat 17.00 sıralarında sağanak başladı. Yağışın şiddetini artırmasıyla mahallede birçok ev ve iş yerini su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün önceden uyarılarına rağmen mahalledeki birçok vatandaş yağışa hazırlıksız yakalandı.

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Bölgede cadde ve sokaklarda yaşanan su taşkınları nedeniyle trafik durma noktasına gelirken ayrıca birçok tarla ve bahçe yağıştan zarar gördü.

Adanada sel sonrası vatandaşlar bölgeye akın etti Kova kova topladılar

Mahallede bulunan iki balık üretim tesisinde ise yaşanan sel nedeniyle havuzlarda yetiştirilen balıklar taşan suyun akıntısına kapılarak sürüklendi. Bir saat süren yağış daha sonra etkisini azalttı. Zarar gören bölgelerde suyu tahliye etmek için çalışma başlatıldı.

Adanada sel sonrası vatandaşlar bölgeye akın etti Kova kova topladılar

BAZILARI KOVAYA BAZILARI DEREYE BIRAKTI

Tarlalarda çırpınan alabalıkları gören vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Çok sayıda balığın tarlalara sürüklendiğini fark eden vatandaşlar, ellerinde kova ve sepetlerle tarlalara akın etti.

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Bazı vatandaşlar tarladaki su birikintilerinde çırpınan canlı balıkları tek tek elleriyle toplayıp evlerine götürürken bazıları da sular çekildiğinde telef olmamaları için yakınlardaki dereye bıraktı.

Adanada sel sonrası vatandaşlar bölgeye akın etti Kova kova topladılar

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