×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da sazan sarmalı ve oltalama yöntemiyle 150 milyon TL'lik vurgun! 5 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#ADANA#Sazan Sarmalı#Oltalama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 09:54

Adana’da sazan sarmalı ve oltalama yöntemi 150 milyon TL para vuran şebeke yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda şüphelilerin mal varlıklarına tedbir uygulandı. Şebekede bulunan 5 kişi tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan ve Türkiye genelinde 374 ayrı müştekinin dijital sazan sarmalı yöntemiyle, Phishing (Oltalama) amaçlı hazırlanan siteler üzerinden yaklaşık 150 milyon TL dolandırıldığı belirlendi.

Siber polisleri yaptıkları çalışmada şebekenin lideri olan Ali B., liderin kardeşi Bekir B.’yi ve şebekenin içerisinde yer alan Murat D., Murat T., Mehmet S., Vedat Ö. Mehmet Emin S. ve İsa Y.’ye ulaştı. Ekipler şahısların evlerine eş zamanlı baskın yaparak yakaladı.

Şüphelileri parayı kripto para olmak üzere otomobil, altın, döviz ve gayrimenkul satın alarak akladıklarını belirlendi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon çerçevesinde şahısların suçtan elde ettiği parayla aldığı değerlendirilen 6 araca, 3 eve ve 2 arsayla ilgili savcılık tedbir kararı koydu.

Haberin Devamı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri Ali B., Bekir B., Murat D., Mehmet S. ve Vedat Ö. tutuklanırken diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ADANA#Sazan Sarmalı#Oltalama

BAKMADAN GEÇME!