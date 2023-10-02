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Adana'da şaşkına çeviren görüntü... Damat, gelinliği çekiştiren çocuğu fırlatıp yere attı

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#Adana#Polis#Düğün
Adanada şaşkına çeviren görüntü... Damat, gelinliği çekiştiren çocuğu fırlatıp yere attı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 16:08

Adana'da bir düğün sırasında para takılı gelinin gelinliğini çekiştiren bir çocuk, damat tarafından yakasından tutularak yere fırlatıldı.

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Olay, dün Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Gelin, damat ve yakınları oyun oynadığı sırada düğüne katılanlardan bazıları üzerlerine para attı.

Düğüne katılan birkaç çocuk da paraları toplamaya çalıştı. Bu sırada çocuklardan biri, gelinin gelinliğine takılan paraları almak istedi. Damat, gelinliği çekiştiren çocuğu yakasından tutarak yere fırlattı.

Adanada şaşkına çeviren görüntü... Damat, gelinliği çekiştiren çocuğu fırlatıp yere attı

Çocuklar daha sonra ağlayarak salondan uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkilere neden oldu.

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#Adana#Polis#Düğün

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