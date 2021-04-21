Adana'da şaşırtan görüntü! Her ikisi de inkar etti, cezaları belli oldu

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda Yenibaraj Mahallesi ile merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’ni birbirine bağlayan yaya üst geçidi üzerindeki otomobili görenler, büyük şaşkınlık yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, köprünün bir ayağındaki rampadan yukarı çıkarak ilerleyen otomobilin, diğer ayağındaki merdivenlerden inmeye çalışırken korkuluklara sıkıştığını belirledi.

Ekipler, otomobili bırakıp giden kişilerin Sefer Ş. ile İbrahim S. olduğunu tespit etti. Polis otomobili kimin kullandığını sordu, ancak iki arkadaş da sürücü olmadıklarını öne sürdü. Bu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.

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