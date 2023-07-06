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Adana’da SASA fabrikasında yangın: 2 yaralı

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#Adana#SASA Polyester Fabrikası#Yangın
Adana’da SASA fabrikasında yangın: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 21:22

Adana’da SASA Polyester fabrikasının şantiye bölümünde bulunan işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın korkuttu. Yangında 2 işçi yaralanırken, fabrikadan yükselen dumanlar kentin birçok bölgesinden görüldü.

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Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda bulunan SASA Polyester fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikanın şantiye bölümünde işçilerin kaldığı yatakhanede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle etrafı alevler sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

“YÜKSELEN DUMANLAR KENTİN BİRÇOK YERİNDEN GÖRÜLDÜ”

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etmeye başladı. Kentin birçok noktasında fabrikadan yükselen Yangın dumanları görüldü. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmaları sonrasında yangın güçlükle söndürüldü.

Yangında fabrikada çalışan 2 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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#Adana#SASA Polyester Fabrikası#Yangın

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