Adana’da SASA fabrikasında yangın: 2 yaralı

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Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda bulunan SASA Polyester fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikanın şantiye bölümünde işçilerin kaldığı yatakhanede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle etrafı alevler sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



“YÜKSELEN DUMANLAR KENTİN BİRÇOK YERİNDEN GÖRÜLDÜ”

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etmeye başladı. Kentin birçok noktasında fabrikadan yükselen Yangın dumanları görüldü. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmaları sonrasında yangın güçlükle söndürüldü.

Yangında fabrikada çalışan 2 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.