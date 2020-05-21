MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'da saman balyası yüklü kamyonet yandı
GeriGündem Adana'da saman balyası yüklü kamyonet yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana), (DHA)
Haber Giriş: 21.05.2020 - 13:40,Son Güncelleme:

Adana'da saman balyası yüklü kamyonet yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'da saman balyası yüklü kamyonet yandı
Abone Olgoogle-news

ADANA'nın Kozan ilçesinde saman balyası yüklü kamyon seyir halindeyken alev alıp, yandı.

İmamoğlu- Kozan Yolu'nda seyir halinde olan Mustafa Kemal Yavuz yönetimindeki saman balyası yüklü 01 YT 655 plakalı kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden Yavuz, aracını yol kenarına park etti. Yavuz, alevlere yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Başarılı olamayınca da durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen kamyonet, kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle