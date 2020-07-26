MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'da saldırgan satırla dehşet saçtı!
GeriGündem Adana'da saldırgan satırla dehşet saçtı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 00:52,Son Güncelleme:

Adana'da saldırgan satırla dehşet saçtı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'da saldırgan satırla dehşet saçtı!
Abone Olgoogle-news

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde satırlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyaz Evler Mahallesi'nde yürüyen Umut İ. (18) bir kişinin satırlı saldırısına uğradı.

Sırtından yaralanan Umut İ, bir bakkal dükkanına sığınarak esnaftan yardım istedi.

Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralı Umut İ, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zanlıyı arama çalışmaları sürdürülüyor.

Öte yandan, Umut İ'nin yaralı halde bakkal dükkanına sığındığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle