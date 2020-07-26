Adana'da saldırgan satırla dehşet saçtı!

Alınan bilgiye göre, Beyaz Evler Mahallesi'nde yürüyen Umut İ. (18) bir kişinin satırlı saldırısına uğradı.



Sırtından yaralanan Umut İ, bir bakkal dükkanına sığınarak esnaftan yardım istedi.



Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralı Umut İ, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zanlıyı arama çalışmaları sürdürülüyor.

Öte yandan, Umut İ'nin yaralı halde bakkal dükkanına sığındığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.