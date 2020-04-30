Adana’da sahte sıvı ve toz deterjan operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’ndeki bir depoda sahte deterjan üretildiğini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, satışa hazır halde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 16 bin 750 kilogram sahte toz deterjan, 15 bin 103 litre sıvı deterjan ele geçirdi. Polis ayrıca 22 bin 990 adet çeşitli markalara ait boş kutu, koli ve kapak da ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.