Adana'da sahte rakı operasyonuna 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte rakı üretimi yapılan 3 ayrı adrese baskın düzenledi. Seyhan ve Yüreğir'deki adreslere giden ekipler, piyasa değeri 650 bin lira olan 3 bin 600 litre sahte rakı ele geçirdi. Adreslerde yapılan aramalarda içki üretiminde kullanılan malzemelere el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.