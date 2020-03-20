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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 10:22,Son Güncelleme:/

Adana'da sahte rakı operasyonuna 6 gözaltı

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Adana'da sahte rakı operasyonuna 6 gözaltı
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ADANA'da 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 650 bin lira olan 3 bin 600 litre sahte rakı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte rakı üretimi yapılan 3 ayrı adrese baskın düzenledi. Seyhan ve Yüreğir'deki adreslere giden ekipler, piyasa değeri 650 bin lira olan 3 bin 600 litre sahte rakı ele geçirdi. Adreslerde yapılan aramalarda içki üretiminde kullanılan malzemelere el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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