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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 21.08.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Adana’da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu

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Adana’da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu

Adana'da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 3 bin litre kaçak akaryakıt ve bin 700 litre sahte içki ele geçirildi.

​İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı’nda durdurulan bir araçta ve Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde baskın yapılan bir evde toplam 3 bin litre kaçak akaryakıt ve bin 700 litre sahte içki ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana’da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu

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