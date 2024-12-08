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Adana'da sahte doktor tutuklandı

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#Adana#Doktor#Polis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 10:25

Adana’nın Seyhan ilçesinde tıp doktoru diploması bulunmayan ve ruhsatsız şekilde evinde hasta bakıp, ilaç sattığı belirlenen N.A. (43), polisin operasyonuyla yakalandı. Evde 971 ilaç, 20 bin lira, 26 bin Dolar, 59 altın ve ziynet eşyası ele geçirilirken, N.A. tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir evin kaçak muayenehane haline getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan polis, N.A. isimli kadının, tıp doktoru diploması olmamasına rağmen 'kadın doğum uzmanı' olarak faaliyet gösterip, gebelik kontrolü ve kürtaj yaptığını belirledi.

Adanada sahte doktor tutuklandı

Ayrıca şüphelinin, evine gelen hastaları para ya da altın karşılığı muayene edip, ilaç sattığını tespit etti. Operasyonda tıp doktoru diploması bulunmayan N.A. gözaltına alındı.

Adanada sahte doktor tutuklandı

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Adreste yapılan aramada 971 ilaç, 20 bin lira, 26 bin Dolar, 59 altın ve ziynet eşyası, hasta kaydının tutulduğu 10 defter ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma’ suçundan adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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#Adana#Doktor#Polis

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