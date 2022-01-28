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Adana'da sahte deterjan operasyonu

#Operasyon#Sahte Deterjan#Adana
Adanada sahte deterjan operasyonu

Adana'da düzenlenen operasyonda 777 litre sahte sıvı, 670 kilo sahte toz deterjan, 20 litre sahte şampuan ve sahte deterjan yapımında kullanılan 2 bin 695 kilo hammadde ele geçirildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, deterjan fiyatlarının artmasından sonra sahte deterjan yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis merkez Seyhan ilçesi, Akkapı ve Gülbahçesi Mahallesi’ndeki E.K.’ye ait iki depoda sahte deterjan üretildiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, 25 Ocak’ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Adanada sahte deterjan operasyonu

Adreslerdeki aramalarda satışa hazır halde piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan bin 777 litre sahte sıvı deterjan, 670 kilogram sahte toz deterjan, 20 litre sahte şampuan ile sahte deterjan yapımında kullanılan 2 bin 695 kilogram hammadde ele geçirdi. Polis ayrıca 2 bin 921 adet çeşitli markalara ait boş kutu, koli ve kapak ile elektrikli mikser, terazi ve pres makinesine de el koydu.

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Operasyonda gözaltına alınan depo sahibi E.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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#Operasyon#Sahte Deterjan#Adana

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