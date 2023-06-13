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Adana'da sahte altın operasyonu: Tam 4 milyon 500 bin lira değerinde...

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#Sahte Altın#Adana#Operasyon
Adanada sahte altın operasyonu: Tam 4 milyon 500 bin lira değerinde...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 07:41

Adana'da sahte altın, evrakta sahtecilik ve kendini MİT mensubu olarak tanıtan 13 dolandırıcının yakalanması için operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan düşük ayarlı ve sahte altın ele geçirildi. 

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalar sonucu kentte düşük ayarlı ve sahte altın suçlarına karışan 10 şüpheli, 20 kişiyi engelli raporu çıkarma vaadiyle dolandıran 2 şüpheli ve kendini MİT mensubu olarak tanıtan 1 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler operasyon için harekete geçti.

Adanada sahte altın operasyonu: Tam 4 milyon 500 bin lira değerinde...

4 MİLYON 500 BİN LİRALIK SAHTE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan düşük ayarlı ve sahte altın ele geçirdi. Evlerde yapılan aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. 

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#Sahte Altın#Adana#Operasyon

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