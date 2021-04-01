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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Adana'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

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Adana'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Kent merkezindeki bazı sokaklarda da kanalizasyonlar taştı.

İşlerine gitmek için yola çıkan ve yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanağın ardından başlayan doludan araçlarını korumak isteyen sürücüler kapalı alanlara gitti.

Adanada sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

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