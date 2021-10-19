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Adana'da şafak operasyonu: 90 firarinin adresine baskın

#Firari#Operasyon#Adana
Adanada şafak operasyonu: 90 firarinin adresine baskın

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan, kesilen para cezalarını yatırmayan 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan, mahkemece kesilen para cezalarını yatırmayan 90 firarinin adresini belirledi.

Teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan ekipler, firarilerin yakalanması şafak vakti operasyon için harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin de desteğiyle 90 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı.

Adanada şafak operasyonu: 90 firarinin adresine baskın

Sağlık kontrolünden geçirilen firariler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye götürülecek.

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