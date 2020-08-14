Adana’da şafak operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gelen bir ihbar üzerine kentteki birçok adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere, kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.