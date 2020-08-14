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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 14.08.2020 - 09:25,Son Güncelleme:

Adana’da şafak operasyonu

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Adana’da şafak operasyonu
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ADANA’da polis, kentte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gelen bir ihbar üzerine kentteki birçok adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere, kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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