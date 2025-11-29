Adana'da restorana silahlı saldırı: 1 ölü

Haberin Devamı

Olay, Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan restoranda meydana geldi. Motosikletle restoranın önüne gelen 2 şüpheliden biri aşağıya inerek, bu sırada içerde bulunan iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a tabanca ile defalarca ateş açtı. Başından ve göğsünden vurulan Durmaz, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.



