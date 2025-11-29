Adana'da restorana silahlı saldırı: 1 ölü

Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)
Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan bir restorana motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda iş yeri sahibi Cengiz Durmaz hayatını kaybetti.
Olay, Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan restoranda meydana geldi. Motosikletle restoranın önüne gelen 2 şüpheliden biri aşağıya inerek, bu sırada içerde bulunan iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a tabanca ile defalarca ateş açtı. Başından ve göğsünden vurulan Durmaz, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Adana
Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.