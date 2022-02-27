Adana'da rekor! Tek seferde ele geçirilen en büyük rakam...

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisinin ardından harekete geçti. Kentin farklı noktalarında önlem alan ekipler, Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda bir kamyonu durdurdu.

Kamyonun kasasını açan ekipler, özel olarak paketlenmiş 15 milyon adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi. Bu miktarın, ülke tarihinin tek seferde ele geçirilen en fazla kaçak doldurulmuş sigara adedi olduğu belirtildi. İsmi açıklanmayan kamyon sürücüsü gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.