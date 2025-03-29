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Adana'da POS cihazıyla tefecilik! 12 zanlı yakalandı

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#Adana#Tefecilik#POS Cihazı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 09:57

Adana'da POS cihazıyla tefecilik yaptığı iddia edilen on iki şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki farklı iş yerlerinde komisyon karşılığında POS cihazıyla kredi kartlarından işlem yapılmış gibi gösterilip nakit para verildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 26 POS cihazı, 205 slip, 129 kredi kartı, 16 milyon 676 bin 700 lira değerinde 221 senet, 28 çek, 3 tapu senedi, 45 bin lira 15 ajanda, ruhsatsız tabanca, 89 mermi, 243 uyuşturucu hap, 1000 kaçak puro ve 205 elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Adanada POS cihazıyla tefecilik 12 zanlı yakalandı

Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyete götürüldü.

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#Adana#Tefecilik#POS Cihazı

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