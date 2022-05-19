Adana'da polisten 'torbacılara' operasyon

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 16 şüpheliyi tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen 24 adrese dün öğle saatlerinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan operasyon timinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 2,72 gram eroin, 37,26 gram kokain, 10,67 gram metamfetamin, 1,31 gram esrar ile 11 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 26 dolu fişek ile 18 bin 200 TL’lik sahte banknotlar ele geçirildi. Operasyonda gözaltı kararı verilen şüphelinin, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evine de baskın yapıldı. Ekipler, evde arama yaparken, operasyon timi de mahalleyi ablukaya aldı.

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