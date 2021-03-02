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Gündem
Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2021 - 12:49 | Son Güncelleme:

Adana’da polisten okul çevrelerinde sıkı denetim

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Adana’da polisten okul çevrelerinde sıkı denetim

ADANA’da polis, kentte pandemi tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından kısmen de olsa okullarda yüz yüze eğitim ve öğretimin başlamasıyla öğrencilerin zararlı faaliyetlerden uzak durması adına okul çevrelerinde denetim uygulaması yaptı.

Adana’da polisten okul çevrelerinde sıkı denetim
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde gerçekleşen uygulamaya, Toplum Destekli Polislik Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Asayiş ve Terörle Mücadele ekipleri katıldı. Okul çevresinde bulunan iş yerlerini denetleyen ekipler, ayrıca o bölgede seyir halindeki araçlarda dedektör köpeklerini de kullanarak arama yaptı. Aynı zamanda koronavirüs tedbirlerine yönelik bilgilendirici broşürleri çevredeki vatandaşlara ve öğrencilere dağıtan polis, konu hakkında çeşitli uyarılarda bulundu.
Adana’da polisten okul çevrelerinde sıkı denetim

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