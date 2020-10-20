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AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 07:44 | Son Güncelleme:

Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

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Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kıskıvrak yakalandı
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Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Sarıçam ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 AFY 678 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki 3 şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi.

Şüpheliler, ekiplerin yaklaşık 10 kilometre süren takibi sonucu merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yakalandı.

Araçta yapılan aramada, pompalı tüfek ve çok sayıda dolu kartuş ele geçirildi. Üzerlerinden kimlik çıkmayan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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