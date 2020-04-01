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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 06:59,Son Güncelleme:/

Adana'da polisten kaçan motosikletli iki şüpheli havalimanında kıstırıldı

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Adana'da polisten kaçan motosikletli iki şüpheli havalimanında kıstırıldı
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Adana'da polisten kaçan motosikletli iki şüpheli, havalimanına girince yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, üzerinde iki kişi bulunan plakasız motosikleti durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen motosikletle kaçmaya devem eden şüpheliler ara sokaklara girerek izini kaybettirmek istedi. Takibi sürdüren ekibin, telsizle yardım istemesi üzerine şüphelilerin gidebileceği güzergahlara çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Bakımyurdu Caddesi'ne çıkarak kaçmaya devam eden motosikletteki şüpheliler, buradan Adana Havalimanına girerek bir süre ilerledi. Ekipler, motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan iki şüpheliyi havalimanında çıkamadan yakaladı.

Hırsızlık amacıyla mahallede dolaştıkları belirlenen iki şüpheli polis merkezine götürüldü.

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