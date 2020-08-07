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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 13:20,Son Güncelleme:

Adana’da polisten boğulmalara karşı broşürlü uyarı

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Adana’da polisten boğulmalara karşı broşürlü uyarı
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ADANA’da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle birlikte sulama kanallarında artan boğulma vakalarının ardından polis, vatandaşlara broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

Kentte hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle serinlemek için sulama kanallarına, baraj gölüne giren çok sayıda vatandaş boğularak hayatını kaybediyor. Tedbirsizlik sonucu ortaya çıkan kayıpların önüne geçilebilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmalarında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde ekipler, kapı kapı dolaşarak uyarılarda bulundu. Polis, boğulmalara karşı alınabilecek tedbirlerin ve boğulmalarda ilk yardımın anlatıldığı broşürler de dağıttı.

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