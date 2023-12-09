Adana'da polislerden operasyon: Anahtarlık görünümlü tabanca bulundu

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi’ndeki müstakil bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Ümit Yaşar K. ile oğlu Cemal K.’nin yaşadığı eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda yatak bazalarında örtülerin altına gizlenmiş anahtarlık görünümlü suikast tabancası, 1’i otomatik, 3 ruhsatsız tabanca, 79 mermi, çelik yelek, 3,7 gram taş kokain ile 8 kurusıkı namlusu ele geçirildi. Operasyonda Ümit Yaşar K. ile oğlu Cemal K. gözaltına alındı.

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