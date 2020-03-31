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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 11:13,Son Güncelleme:/

Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimi yaptı

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Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimi yaptı
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ADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını engellemek için Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçlarını durdurdu. Polisler, yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduktan sonra vatandaşların ateşini ölçtü. Uygulama sırasında, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

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