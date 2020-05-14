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Çağlar ÖZTÜRK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 14.05.2020 - 14:23,Son Güncelleme:

Adana’da polis kente girişte denetimlerini sürdürdü

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Adana’da polis kente girişte denetimlerini sürdürdü
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ADANA'da, koronavirüs salgınını engellemek amacıyla polis, kent giriş ve çıkışlarında tüm araçları durdurarak vatandaşları ateş ölçerle kontrol ederek uyarılarda bulunmayı sürdürüyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı iller arasında olan Adana'da polis ekipleri, Tarsus- Mersin- Gaziantep (TAG) otoyolunda kurulan uygulama noktasında denetimlerini sürdürdü. Bir sağlık görevlisi araç içinde bulunanların ateşini ölçtü. Ayrıca polis ekipleri vatandaşları uyararak maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini anlattı.

Uygulama sırasında, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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