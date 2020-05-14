Adana’da polis kente girişte denetimlerini sürdürdü

Bakanlar Kurulu kararıyla seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı iller arasında olan Adana'da polis ekipleri, Tarsus- Mersin- Gaziantep (TAG) otoyolunda kurulan uygulama noktasında denetimlerini sürdürdü. Bir sağlık görevlisi araç içinde bulunanların ateşini ölçtü. Ayrıca polis ekipleri vatandaşları uyararak maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini anlattı.

Uygulama sırasında, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.