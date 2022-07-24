Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı

#Adana#Polis#Terör
Adanada PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik eş zamanlı baskınlarda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 4 kişi tespit edildi. Ekipler, 20 Temmuz'da Suriye uyruklu 4 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'ye 5-6 yıl önce geldikleri, tarla ve inşaatlarda işçi olarak çalıştıkları belirlenen H.E.F. (22), S.A. (26), İ.H. (45) ve H.A. (34) emniyete götürüldü. İncelemede şüphelilerden H.E.F. ve S.A.'nın örgütte faaliyet gösterdiği döneme ait fotoğraflarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgularının ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E.F., S.A. ve H.A. tutuklandı, İ.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Polis#Terör

BAKMADAN GEÇME!

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski
25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü! Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

#Nadine Madger
Bu çocuk Atatürk mü

Bu çocuk Atatürk mü?

#Atatürk

BAKMADAN GEÇME!

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski
25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü! Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

#Nadine Madger
Bu çocuk Atatürk mü

Bu çocuk Atatürk mü?

#Atatürk