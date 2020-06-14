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ADANA (AA)
Haber Giriş: 14.06.2020 - 09:47,Son Güncelleme:

Adana'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

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Adana'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı gösterilere katıldığı ve polislere taş, el yapımı patlayıcı (EYP), havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırıda bulundukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda, zanlılardan 7'si yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Eylemlerde kullanılan el yapımı patlayıcılar üzerinde zanlılardan bazılarına ait parmak izinin tespit edildiği belirtildi.

Polis, firari 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor,

 

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