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AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 10:03 | Son Güncelleme:

Adana'da pitbull besleyen iki kişiye 28 bin 689 lira ceza

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Adana'da pitbull besleyen iki kişiye 28 bin 689 lira ceza
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Adana'da, tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan pitbull besleyen iki kişiye 28 bin 689 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentte pitbull besleyenlere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde 3 adrese baskın yapan ekipler, yasak ırkı beslediği gerekçesiyle M.S.K. ve S.İ'ye 28 bin 689 lira ceza yazdı.

Adreslerde bulunan 6'sı yavru 9 pitbull, hayvan barınağına teslim edildi.

 

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