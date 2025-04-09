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Adana’da Picasso rüzgarı

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#İstanbul Lale Vakfı#Adana
Adana’da Picasso rüzgarı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 07:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana Müze Kompleksi’nde açılan ‘Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir’ sergisi İstanbul Lale Vakfı tarafından sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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Picasso’nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçılar tarafından onaylanmış eserler sergilendi. Sergiyi gezen ziyaretçiler sanatçının farklı sanat disiplinlerinden eserlerini bir arada görme fırsatı buldu.

13 NİSAN’A KADAR ÜCRETSİZ

İstanbul Lale Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Arslan, “Pablo Picasso’nun 51 eseri ile bu sergiyi açtık. Hepsi birbirinden seçkin ve hayatının her döneminden yapıtlarına yer vermeye çalıştık. Adana’daki sergimiz kadar ücretsiz bir şekilde festival boyunca, 13 Nisan’a kadar açık olacak” diye konuştu.

 

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#İstanbul Lale Vakfı#Adana

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