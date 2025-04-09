Adana’da Picasso rüzgarı

Haberin Devamı

Picasso’nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçılar tarafından onaylanmış eserler sergilendi. Sergiyi gezen ziyaretçiler sanatçının farklı sanat disiplinlerinden eserlerini bir arada görme fırsatı buldu.

13 NİSAN’A KADAR ÜCRETSİZ

İstanbul Lale Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Arslan, “Pablo Picasso’nun 51 eseri ile bu sergiyi açtık. Hepsi birbirinden seçkin ve hayatının her döneminden yapıtlarına yer vermeye çalıştık. Adana’daki sergimiz kadar ücretsiz bir şekilde festival boyunca, 13 Nisan’a kadar açık olacak” diye konuştu.