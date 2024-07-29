Adana'da 'pes' dedirten hırsızlık! Evde mısır patlatıp eğlence yapmışlar... Bütün birikimleri buhar oldu

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Merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde yaşayan albino hastası Ferize Çakmak (58) ve Abdulkadir Günay (49) kardeşler, 2021 yılında Malatya'da kayısı bahçesindeki hasat sırasında komşuları Y.Ş. ile anlaşmazlık yaşadı. Anlaşmazlığın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ş.'yi darp eden kardeşler gözaltına alındı ve haklarında dava açıldı. Albino kardeşler, geçen 3 Haziran'da ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVLERİNE HIRSIZ GİRDİ

Albino kardeşler cezaevindeyken iddiaya göre, evlerine pencereden hırsızlar girdi. Birkaç gün evde kalan hırsızlar daha sonra televizyon, klima ve birkaç parça eşyayı kamyonete yükleyerek evden ayrıldı.





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EVE GELİNCE HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADILAR

Cezaevinden izinli çıkan kardeşler geçtiğimiz Perşembe günü evlerine geldiklerinde ise hayatlarının şokunu yaşadı. Evlerinin dağıtıldığını, eşyalarının çalındığını fark eden kardeşler yatak odasındaki dolaba baktıklarında ise çekmecede sakladıkları 100 çeyrek altın, 11 yarım altın, 10 tüm altın, 5 bilezik, 1 zincir, 2 bin Euro, 10 bin Türk Lirası'nın olmadığını fark etti. Kardeşlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, inceleme yapıp tutanak tuttu.

EVDE MISIR PATLATIP EĞLENCE YAPMIŞLAR

Ayrıca hırsızların evde kaldığı sürece mutfakta yemek yiyip alkol tükettikleri, mısır patlatıp, eğlence yapmaları pes dedirtti.

“NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUZ”

Ferize Çakmak, “Cezaevinden izinli çıkıp eve geldiğimizde hayatımızın şokunu yaşadık. Komşularla konuştuğumuzda evde birkaç kişinin olduğunu, rahatsızlık verdiklerini söylediler. Biz çok mağdur olduk. O altınlar bizim yıllardır Malatya'daki kayısı bahçelerimizdeki hasattan biriktirdiklerimizdi. Şuanda ne yapacağız bilmiyoruz. Bu şahısların biran önce yakalanmalarını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

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“SIFIRI TÜKETTİK”

Abdulkadir Günay ise hırsızların evi tarumar ettiğini anlatarak, “Evde her şeyi dağıtmışlar. Ablamla yıllardır yaptığımız birikimi çalıp gitmişler. Sıfırı tükettik biz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.